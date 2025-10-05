Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Destaque
Análise

Vitória do Inter tem um elemento defensivo primoroso 

Alan Patrick e Vitinho marcaram no 2 a 0 sobre o Botafogo

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS