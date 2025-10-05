Vitória do Inter tem um elemento defensivo primoroso 

Gabriel Mercado em ação contra Barboza no Beira-Rio. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O resultado diante do Botafogo no Beira-Rio nesse sábado (4) passa bastante pelo volume ofensivo da equipe, com dois gols marcados e bolas na trave do adversário, mas também tem muito a ver sobre a solidez defensiva do time de Ramón Díaz. Com três zagueiros, o Inter conseguiu completar uma partida contra o atual campeão brasileiro sem ser vazada.

Fazia muito tempo que a defesa do clube não comemorava o fato de não ter levado gol em um jogo. A última vez havia sido contra o Ceará, no final do mês de julho, há mais de dois meses. Na oportunidade, também no Beira-Rio, o time venceu por 1 a 0.

Eram 15 partidas consecutivas sendo vazada ao menos uma vez. No total, 25 gols sofridos nesse recorte, com direito a eliminações na Copa do Brasil, para o Fluminense, e na Libertadores, para o Flamengo. Teve ainda a derrota no Gre-Nal, sofrendo três gols dentro do Beira-Rio.

Ramón Díaz optou por escalar Vitão, Gabriel Mercado e Juninho no sistema defensivo, protegidos ainda por Thiago Maia e Bruno Henrique. Além de liberar os alas (Aguirre e Bernabei), Alan Patrick também atuou melhor, apoiando os atacantes Carbonero e Vitinho.

