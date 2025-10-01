Pela centésima vez na história, um Inter x Corinthians para ser contado

Último jogo entre Inter e Corinthians no Beira-Rio foi em 2023. Jeff Botega / Agencia RBS

Qual é o maior rival do Inter, sem contar o Grêmio? Para muitos colorados, tenho a impressão de que o Corinthians ocupa esta posição. Além das polêmicas fora de campo, os dois clubes reúnem partidas marcantes na história. Pois a dessa quarta-feira (1º) tem um significado simbólico: o centésimo encontro entre eles.

O primeiro jogo entre Inter e Corinthians foi registrado em 1945, há 80 anos. O amistoso realizado no Pacaembu terminou com vitória corintiana por 4 a 1. O time colorado, que contava com o ídolo Carlitos, marcou seu gol por meio de Elizeu e era treinado por Hermínio de Britto.

O retrospecto geral aponta vantagem para o Corinthians. Nos 99 jogos disputados até aqui, são 25 vitórias coloradas contra 33 corintianas, além de 41 empates. Mas não está nos números a sustentação dessa rivalidade.

Duelos marcantes

Inter e Corinthians marcaram confrontos importantes na história. O bicampeonato brasileiro dos colorados em 1976 foi em uma final diante dos paulistas. A campanha do único título da Copa do Brasil também teve classificação dos gaúchos contra o rival.

Agora há três episódios que simplesmente ferveram a relação entre clubes e torcidas: o Brasileirão de 2005, temperado com a Máfia do Apito e o erro no pênalti em Tinga no Pacaembu; a final da Copa do Brasil de 2009 que ficou marcada pelo DVD produzido pelo Inter com benefícios de arbitragem a favor do Corinthians; e, por fim, o empate sem gols em 2021 em pleno Beira-Rio que evitou o título colorado depois de mais de 40 anos.

A partida dessa quarta-feira será a de número 100 entre Inter e Corinthians. Ramón Díaz faz sua estreia como técnico colorado no Beira-Rio e terá pela frente justamente seu ex-clube, por onde foi campeão paulista nesse ano de 2025.

Histórico de Inter x Corinthians

99 jogos

25 vitórias do Inter (103 gols)

33 vitórias do Corinthians (111 gols)

41 empates