Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Encontro número 100
Notícia

Pela centésima vez na história, um Inter x Corinthians para ser contado

Estreia de Ramón Díaz no Beira-Rio será exatamente contra seu ex-clube

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS