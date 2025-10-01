O dilema no Grêmio tem nome e sobrenome: Cristian Pavon

Pavon tem apenas dois gols marcados em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

Passam os anos e o debate sobre a importância tática dos atacantes segue sendo o mesmo. Afinal, é mais importante marcar gol ou ajudar taticamente a equipe? Obviamente a junção dos dois quesitos resulta em um jogador ideal, mas não se encontra isso toda hora e, como consequência, a decisão do treinador vira alvo de crítica. É o caso de Cristian Pavon no Grêmio.

De atleta descartado na virada do semestre, o atacante argentino ressurgiu para Mano Menezes. Após o Mundial de Clubes, Pavon jogou poucos minutos no time, sendo que, dos cinco primeiros jogos, foi reserva em quatro deles, incluindo os mata-matas contra o Alianza Lima-PER, pela Sul-Americana.

A lógica se inverteu a partir do Gre-Nal. Pavon foi titular e, segundo Mano Menezes, peça-chave para a estratégia do Grêmio no Beira-Rio. A escolha seguiu no empate contra o Botafogo e no triunfo sobre o Vitória. Tudo isto apesar da contestação do torcedor.

As críticas a Pavon fazem sentido. Estamos diante de um atacante que não marca gol desde fevereiro (goleada de 5 a 0 diante do Pelotas pelo Gauchão). São incríveis 27 jogos seguidos sem balançar as redes. Na minutagem, são mais de 21 horas de seca.

Cristian Pavon deve ser titular nessa quarta-feira (1º), na Vila Belmiro, contra o Santos. Aparentemente sua importância tática se sobrepõe à falta de gols marcados.

A seca de gols de Pavon no Grêmio:

