Grêmio já teve 10 interferências do VAR contra si no Brasileirão

Grêmio soma 33 pontos no Brasileirão. Duda Fortes / Agencia RBS

A partida em Bragança Paulista certamente será lembrada muitas vezes por conta de uma, no mínimo, polêmica arbitragem de Lucas Casagrande. A expulsão de Kannemann e o pênalti marcado após a revisão do VAR culminou na derrota do Grêmio para o Bragantino.

Então a coluna lista todas as decisões do VAR que acabaram prejudicando o Grêmio nesse Brasileirão. É importante ressaltar que tais interferências do árbitro de vídeo não significam que foram totalmente equivocadas. Afinal, em tese, a ferramenta não existe para favorecer nem beneficiar qualquer equipe.

O pênalti marcado nesse sábado (4) para o Bragantino, após a bola tocar na mão de Marlon, foi a 10ª intervenção do VAR contra o Grêmio no Brasileirão 2025. Chama a atenção que, no histórico recente, a interferência ocorreu três vezes no Gre-Nal e também diante do Santos na Vila Belmiro.

Decisões do VAR que acabaram prejudicando o Grêmio no Brasileirão: