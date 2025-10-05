Grêmio já teve 10 interferências do VAR contra si no Brasileirão

A partida em Bragança Paulista certamente será lembrada muitas vezes por conta de uma, no mínimo, polêmica arbitragem de Lucas Casagrande. A expulsão de Kannemann e o pênalti marcado após a revisão do VAR culminou na derrota do Grêmio para o Bragantino.
Então a coluna lista todas as decisões do VAR que acabaram prejudicando o Grêmio nesse Brasileirão. É importante ressaltar que tais interferências do árbitro de vídeo não significam que foram totalmente equivocadas. Afinal, em tese, a ferramenta não existe para favorecer nem beneficiar qualquer equipe.
O pênalti marcado nesse sábado (4) para o Bragantino, após a bola tocar na mão de Marlon, foi a 10ª intervenção do VAR contra o Grêmio no Brasileirão 2025. Chama a atenção que, no histórico recente, a interferência ocorreu três vezes no Gre-Nal e também diante do Santos na Vila Belmiro.
Decisões do VAR que acabaram prejudicando o Grêmio no Brasileirão:
- Pênalti anulado (Mirassol) - João Pedro havia sido derrubado na área.
- Expulsão anulada (Bahia) - Caio Alexandre recebeu cartão vermelho.
- Gol confirmado (Cruzeiro) - Gol anulado no campo por impedimento.
- Pênalti (Fluminense) - Dodi fez falta em Canobbio dentro da área.
- Gol confirmado (Mirassol) - Gol anulado no campo por impedimento.
- Pênalti (Inter) - Noriega fez falta em Bernabei dentro da área.
- Pênalti (Inter) - Toque na mão de Noriega dentro da área.
- Expulsão (Inter) - Arthur fez falta dura em Carbonero.
- Gol anulado (Santos) - Toque na mão de Edenilson antes do gol de Alysson.
- Pênalti (Bragantino) - Toque na mão de Marlon dentro da área.