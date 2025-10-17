Dia de Pavon: quando o gol não é o mais importante

Pavon vive uma grande seca de gols no Grêmio. Jefferson Botega / Agencia RBS

A retomada do Grêmio no Brasileirão foi com uma importante vitória sobre o São Paulo por 2 a 0. Resultado e atuação convincentes que passaram muito por uma troca no time ainda no primeiro tempo.

A entrada de Pavon no lugar de um lesionado Alysson ajeitou a equipe para a construção do placar. E o destaque para o atacante não passou por gols.

Pavon até teve chances para marcar, sendo que ficou mais próximo ainda de dar assistências, como no gol perdido por Cristian Olivera no segundo tempo, cara a cara com o goleiro Rafael, do São Paulo.

Estamos diante de um caso em que o gol não foi o mais importante para um atacante ser eleito um dos craques da partida. Aliás, ele foi o mais votado na escolha da transmissão da Gaúcha após o jogo. A função tática se sobressaiu desta vez.

Ironicamente Pavon completou nessa noite incríveis 30 jogos seguidos sem balançar as redes. O argentino não faz gols desde fevereiro. A questão é que esta estatística, que beira o absurdo quando falamos de um jogador ofensivo, ficou mais esquecido após sua atuação na Arena.