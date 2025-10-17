Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Craque da partida
Análise

Dia de Pavon: quando o gol não é o mais importante

Argentino foi um dos destaques na vitória do Grêmio sobre o São Paulo

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS