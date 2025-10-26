Carlos Vinícius incorpora Suárez; relembre os últimos "hat-tricks" no Grêmio

Carlos Vinícius chegou a 7 jogos pelo Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

Os mais de 32 mil torcedores que foram à Arena nesse domingo (26) foram presenteados com uma atuação destacada de Carlos Vinícius. O centroavante foi o responsável pelos três gols na vitória gremista sobre o Juventude, na Arena. Emulando Luis Suárez, quem, aliás, havia sido o último a conseguir o "hat-trick" com a camisa tricolor.

Lembra daquela incrível virada do Grêmio contra o Botafogo no Brasileirão de 2023? Suárez balançou as redes três vezes na vitória por 4 a 3 em São Januário. Desde então, nenhum outro jogador alcançou um "hat-trick" pelo time. Pelo menos, até Carlos Vinicius aparecer na Arena contra o Juventude.

A coluna recupera aqui os últimos jogadores do Grêmio que também fizeram três gols em um mesmo jogo. Suárez, por exemplo, conseguiu isto em duas oportunidades. A lista é recheada de centroavantes.

Carlos Vinícius agora soma seis gols em sete jogos pelo Grêmio. Além dos três gols nesse domingo, o camisa 95 também deixou sua marca no Gre-Nal do Beira-Rio e duas vezes diante do São Paulo, na Arena.

Hat-tricks no Grêmio desde 2010:

Carlos Vinicius - Grêmio 3x1 Juventude (2025)

Suárez - Botafogo 3x4 Grêmio (2023)

Suárez - Grêmio 4x1 São Luiz (2023)

Diego Souza - Grêmio 3x1 Guarani (2022)

Diego Souza - Grêmio 6x1 Ayaucho (2021)

Everton - Chapecoense 3x6 Grêmio (2017)

Lucas Barrios - Grêmio 4x1 Guaraní-PAR (2017)

Barcos - Grêmio 3x0 Juventude (2014)

André Lima - Grêmio 4x0 Athletico-PR (2011)

Borges - Grêmio 4x2 Cruzeiro-RS (2011)

Jonas - Grêmio 4x0 Grêmio Prudente (2010)

Borges - Grêmio 4x3 Santos (2010)

Borges - Canoas 1x5 Grêmio (2010)