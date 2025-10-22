A análise que deve ser feita sobre Olivera, Pavon e Cristaldo no Grêmio

Pavon (à frente) e Cristaldo durante viagem a Salvador. Lucas Uebel / Flickr do Grêmio FBPA

Após a derrota do Grêmio para o Bahia, chamou-me atenção uma estatística chocante enquanto atualizava os dados do time em 2025. Três jogadores importantes, que estiveram em campo na Fonte Nova, novamente passaram pela partida sem brilho. Sim, é difícil apontar alguém que tenha ido bem em uma noite tão desastrosa da equipe. Porém, ao falar de Cristian Olivera, Pavon e Cristaldo, o assunto não é de hoje.

Estamos falando de três nomes que vieram a preço de ouro para o Grêmio. Juntos custaram cerca de R$ 70 milhões aos cofres gremistas. É verdade que Cristaldo chegou a ter destaque no clube, principalmente no primeiro ano ao lado de Luis Suárez, em 2023.

Os demais ainda vivem de lampejos no Grêmio. Recentemente Pavon foi elogiado pela atuação na vitória contra o São Paulo. É verdade, o time melhorou com a entrada do argentino. Agora foi uma atuação taticamente importante, mas sem gols nem assistências. Cristian Olivera nem isso recentemente.

Fato é que os três passam por longas secas de gols. Cristaldo não balança as redes há 35 jogos. Pavon, por sua vez, não marca há 31 partidas. Cristian Olivera vive 14 confrontos consecutivos sem fazer. Números definitivamente impressionantes.

A culpa é deles? Também é. Ao mesmo tempo que os estrangeiros não conseguem ter atuações individuais satisfatórias, penso que cabe ao técnico conseguir extrair o melhor dos jogadores. Aí a culpa pode ser compartilhada com Mano Menezes.

Números de Cristian Olivera pelo Grêmio

35 jogos

6 gols

2 assistências

Números de Cristian Pavon pelo Grêmio

38 jogos

3 gols

6 assistências

Números de Cristaldo pelo Grêmio

37 jogos

2 gols

3 assistências