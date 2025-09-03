Willian e a história do "tá pago" em Grêmio x Corinthians

Willian em ação contra o Grêmio no Brasileirão 2021. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio está a detalhes de contratar o sul-americano com mais jogos no Campeonato Inglês. Willian, livre no mercado, pode retornar ao Brasil para defender apenas o segundo clube brasileiro de sua carreira, depois do Corinthians. Pois há uma história interessante envolvendo estes três personagens.

O ano era 2006, e o então técnico do Corinthians, Emerson Leão, relacionou o jovem Willian, de 18 anos, para uma partida contra o Ceará pelo Brasileirão. Pois o garoto tornou-se titular do time logo depois, encerrando aquela temporada como uma das principais peças do clube paulista.

E não era mais aquele Corinthians rico e poderoso de um ano antes. A turma comandada por Tévez, Nilmar, Roger Flores, Carlos Alberto e Mascherano foi embora do clube, enquanto as dívidas ficaram e se acumularam. Coube aos jovens entrarem em ação, caso de Willian.

A temporada de 2007 ficaria marcada na história do Corinthians da pior forma possível. O clube foi rebaixado para a Série B pela primeira vez, sendo que a partida derradeira, que confirmou o rebaixamento, foi disputada contra o Grêmio, no Olímpico. Era o último jogo de Mano Menezes em sua primeira passagem como técnico gremista na ocasião.

Willian não estava mais no Corinthians no momento da queda para a segunda divisão. Ele havia sido vendido, em agosto, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por cerca de 15 milhões de dólares (mais de R$ 31 milhões na cotação da época).

A rivalidade entre Grêmio e Corinthians apenas cresceu por causa disso. O Tricolor ficou com a vestimenta de carrasco, o que fez os corintianos nunca esquecerem do episódios. Quis o destino que os papéis fossem invertidos 14 anos depois.

Corintianos se mobilizaram para rebaixar o Grêmio em 2021. Jefferson Botega / Agencia RBS

Pela penúltima rodada do Brasileirão de 2021, o Corinthians recebeu o Grêmio, em sua Arena, com pouco a fazer no campeonato. Mas os corintianos tinham um único desejo: vingar 2007 e rebaixar os gaúchos. O Tricolor saiu na frente com gol de Diego Souza. Porém, Renato Augusto, após assistência de Willian, marcou um golaço e empatou a partida.

Apesar de não ter sido rebaixado naquele jogo, o Grêmio ficou em uma situação delicadíssima. Nem a vitória contra o Atlético-MG na última rodada livrou o time do rebaixamento. Aliás, o Juventude escapou da queda justamente por vencer o Corinthians, no Alfredo Jaconi, mas Willian não esteve em campo. A torcida corintiana comemorou a infelicidade gremista e o episódio em Itaquera ficou conhecimento como "tá pago".