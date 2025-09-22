Trocar treinador: a constante da Gestão Barcellos no Inter

Roger não resistiu à derrota no Gre-Nal 448. André Ávila / Agencia RBS

Se o Gre-Nal 448 estava marcado pela grande pressão para cima dos treinadores, o resultado de vitória do Grêmio no Beira-Rio culminou em turbulência no Inter e a lógica demissão de Roger Machado. Em mais uma temporada, novamente o técnico que iniciou o ano não conseguiu terminá-lo.

Em mais de quatro anos de gestão do presidente Alessandro Barcellos, o Inter vai em busca do oitavo treinador. Roger completou 74 partidas no comando colorado, sendo que foi o único trazido por Barcellos que conquistou um título: o Gauchão de 2025.

A Gestão Barcellos praticamente inicia o mandato prevendo uma troca de técnicos. Já acertado com Miguel Ángel Ramírez, a direção manteve Abel Braga até o fim do Brasileirão de 2020, que encerrou em fevereiro do ano seguinte com o vice-campeonato.

Ainda em 2021, Diego Aguirre herdou a posição do demitido Ramírez. O uruguaio não renovou contrato com o Inter, abrindo espaço para seu compatriota Alexander Medina abrir a temporada de 2022. Os maus resultados forçaram nova mudança, com a chegada de Mano Menezes.

Mano encerrou 2022 e foi mantido como treinador do Inter em 2023. Isto pelo menos até julho, quando foi retirado do cargo para o retorno de Eduardo Coudet. A história se repetiu portanto, com a manutenção do argentino na temporada seguinte.

Coudet foi outro que não resistiu, sendo demitido em julho de 2024. Pois o Inter foi até o Juventude para contratar Roger Machado. Após 430 dias de trabalho, ele deixa o comando do time, e Barcellos se coloca no mercado em busca de um novo treinador.

Fica aqui uma reflexão sobre a administração atual do Inter. Demitir treinador faz parte, e os resultados recentes eram totalmente contrários a Roger nesse caso. Porém, a ação foi tardia. E somam-se aqui os problemas de montagem do elenco colorado.

Passagens dos técnicos do Inter na Gestão Barcellos:

Abel Braga = 56 dias (11 jogos)

Miguel Ángel Ramírez = 101 dias (22 jogos)

Diego Aguirre = 173 dias (35 jogos)

Alexander Medina = 109 dias (17 jogos)

Mano Menezes = 454 dias (82 jogos)

Eduardo Coudet = 357 dias (65 jogos)

Roger Machado = 430 dias (74 jogos)