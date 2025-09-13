Time do Grêmio é inimigo da torcida em 2025

Público na Arena foi de 45.724 torcedores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nem o retorno de Arthur tampouco a Arena lotada: o Grêmio de 2025 carece de qualidade técnica e tática. Os dias utilizados durante a data Fifa parece que foram pouco aproveitados por Mano Menezes. A derrota para o Mirassol fica ainda pior quando mais de 40 mil torcedores saem frustrados.

A estatística impressionante diz respeito exatamente sobre essa questão do público. Na temporada, quando a Arena lotou, o Grêmio não ganhou. Isto acaba impactando porque o torcedor tenta abraçar o time, mas o sentimento não é recíproco.

Os cinco maiores públicos do Grêmio em 2025 apresentam três derrotas e dois empates. A equipe foi superada no Gre-Nal, pela final do Gauchão, e também perdeu para Sport e Mirassol pelo Brasileirão.

Um dos empates teve gosto de derrota. Afinal, o 1 a 1 diante do Alianza Lima-PER, na Arena, representou a eliminação do Grêmio na Sul-Americana. O outro foi no Gre-Nal pelo Brasileirão pelo mesmo placar.

Maiores públicos da Arena em 2025:

51.077 - 0x2 Inter

46.237 - 1x1 Alianza Lima

45.724 - 0x1 Mirassol

45.364 - 1x1 Inter

35.087 - 0x1 Sport