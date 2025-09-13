Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Grave
Notícia

Time do Grêmio é inimigo da torcida em 2025

Mais de 40 mil torcedores se frustraram com a derrota para o Mirassol

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS