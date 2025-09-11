Quantos pontos o Inter teria feito no Brasileirão 2005 se não existisse a "Máfia do Apito"?

Inter, de Fernandão, até comemorou título em Curitiba. Valdir Friolin / Agencia RBS

Ao abrir o baú e trazer à tona tudo que ocorreu no Campeonato Brasileiro de 2005, o SporTV praticamente pautou a imprensa do Brasil e remexeu com os sentimentos dos colorados 20 anos depois. Aquela competição ficou marcada como mais polêmica da Era dos pontos corridos, e representou uma espécie de "estrela ausente" no escudo do Inter.

Primeiramente é necessário separar duas questões. O esquema da "Máfia do Apito" foi revelado em 23 de setembro de 2005, em reportagem da revista Veja. As suspeitas fizeram com que os 11 jogos apitados pelo árbitro Edilson Pereira de Carvalho no Brasileirão fossem anulados e disputados novamente.

A outra questão é o pênalti não marcado por Márcio Rezende de Freitas no jogo Corinthians x Inter, no Pacaembu, no dia 20 de novembro daquele ano. O erro de arbitragem em nada tem a ver com o esquema de manipulação de resultados descoberto dois meses antes.

Todos já sabem a história. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) beneficiou o Corinthians, que pôde enfrentar novamente Santos e São Paulo. Nas novas partidas, os corintianos superaram o Peixe por 3 a 2, enquanto empataram com o Tricolor Paulista em 1 a 1. Ou seja: recuperou quatro dos seis pontos perdidos. Enquanto isso, o Inter precisou voltar a enfrentar o Coritiba e conseguir manter os três pontos do jogo.

E quantos pontos o Inter teria feito se não existisse a tal "Máfia do Apito"? Após a 42ª rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro, com a interferência do STJD, terminou com Corinthians (81 pontos) e Inter (78 pontos). Sem a interferência do tribunal desportivo, o Colorado manteria sua pontuação, mas o Timão cairia para 77 pontos. Ou seja, o campeão seria outro.

Jogos anulados em 2005

Vasco 0x1 Botafogo

Ponte Preta 1x0 São Paulo

Paysandu 1x2 Cruzeiro

Juventude 1x4 Figueirense

Santos 4x2 Corinthians

Vasco 2x1 Figueirense

Cruzeiro 4x1 Botafogo

Juventude 2x0 Fluminense

Inter 3x2 Coritiba

São Paulo 3x2 Corinthians

Fluminense 3x0 Brasiliense

Jogos disputados novamente em 2005