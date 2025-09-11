Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

E se?
Notícia

Quantos pontos o Inter teria feito no Brasileirão 2005 se não existisse a "Máfia do Apito"?

Campeonato ficou marcado como o mais polêmico da Era dos pontos corridos

