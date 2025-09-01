O novo Beira-Rio jamais viu um público tão ruim em jogos do Brasileirão

Público total no jogo contra o Fortaleza foi de 9.099 torcedores. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A noite de domingo já é pouco convidativa para levar o torcedor ao estádio. Soma-se isso à fase ruim do time na temporada. O resultado é a pouca mobilização da torcida. Na vitória do Inter sobre o Fortaleza, menos de 10 mil torcedores marcaram presença no Beira-Rio.

Os 9.099 torcedores fizeram a estatística registrar o pior público do Inter na temporada de 2025. O pior número até então também era em um domingo à noite. Em meio aos mata-matas contra o Fluminense, pouco mais de 11 mil pessoas assistiram à derrota para o São Paulo.

Jamais na história do novo Beira-Rio, recorte feito a partir da reinauguração do estádio em 2014, uma partida de Campeonato Brasileiro teve um público tão baixo.

No ranking geral, contando todas as competição e não apenas no Brasileirão, o público desse domingo (31) aparece na oitava colocação.

No topo da lista dos piores públicos do novo Beira-Rio aparece uma vitória sobre o Independiente-COL pela Sul-Americana de 2022, quando 4.045 torcedores estiveram presentes. No entanto, é importante lembrar que Porto Alegre sofria com um forte temporal naquele dia, o que quase fez o jogo ser remarcado.

Ranking dos piores públicos no novo Beira-Rio:

Independiente-COL, Sul-Americana de 2022 (4.045 torcedores Aimoré, Gauchão 2022 (5.045) Avaí, Primeira Liga 2016 (7.813) Novo Hamburgo, Gauchão 2016 (8.240) Novo Hamburgo, Gauchão 2020 (8.812) Novo Hamburgo, Gauchão 2022 (8.963) Brasil de Pelotas, Gauchão 2016 (8.735)

Piores públicos do Inter em 2025