O novo Beira-Rio jamais viu um público tão ruim em jogos do Brasileirão

A noite de domingo já é pouco convidativa para levar o torcedor ao estádio. Soma-se isso à fase ruim do time na temporada. O resultado é a pouca mobilização da torcida. Na vitória do Inter sobre o Fortaleza, menos de 10 mil torcedores marcaram presença no Beira-Rio.
Os 9.099 torcedores fizeram a estatística registrar o pior público do Inter na temporada de 2025. O pior número até então também era em um domingo à noite. Em meio aos mata-matas contra o Fluminense, pouco mais de 11 mil pessoas assistiram à derrota para o São Paulo.
Jamais na história do novo Beira-Rio, recorte feito a partir da reinauguração do estádio em 2014, uma partida de Campeonato Brasileiro teve um público tão baixo.
No ranking geral, contando todas as competição e não apenas no Brasileirão, o público desse domingo (31) aparece na oitava colocação.
No topo da lista dos piores públicos do novo Beira-Rio aparece uma vitória sobre o Independiente-COL pela Sul-Americana de 2022, quando 4.045 torcedores estiveram presentes. No entanto, é importante lembrar que Porto Alegre sofria com um forte temporal naquele dia, o que quase fez o jogo ser remarcado.
Ranking dos piores públicos no novo Beira-Rio:
- Independiente-COL, Sul-Americana de 2022 (4.045 torcedores
- Aimoré, Gauchão 2022 (5.045)
- Avaí, Primeira Liga 2016 (7.813)
- Novo Hamburgo, Gauchão 2016 (8.240)
- Novo Hamburgo, Gauchão 2020 (8.812)
- Novo Hamburgo, Gauchão 2022 (8.963)
- Brasil de Pelotas, Gauchão 2016 (8.735)
Piores públicos do Inter em 2025
- 9.099 - Fortaleza
- 11.414 - São Paulo
- 12.120 - Brasil de Pelotas
- 12.150 - Mirassol
- 13.188 - Vasco