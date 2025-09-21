Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Imposição
Notícia

Ninguém venceu mais vezes o Inter no novo Beira-Rio do que o Grêmio

De virada, Tricolor fez 3 a 2 e superou o rival pelo Brasileirão

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS