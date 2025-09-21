Ninguém venceu mais vezes o Inter no novo Beira-Rio do que o Grêmio

Jogadores celebram com a torcida após o jogo. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal 448 não prometia nada, mas entregou tudo. Com muita emoção, viradas e lances revisados pelo VAR, o Grêmio venceu o Inter em pleno Beira-Rio. Um resultado que logicamente é incomum por conta do histórico do clássico, mas que se tornou uma marca do time gremista nos últimos 10 anos.

O Grêmio agora passa a ser isoladamente o adversário que mais vezes venceu o Inter dentro do novo Beira-Rio. Ou seja, desde 2014, quando o estádio foi reformado e reinaugurado por conta da Copa do Mundo do Brasil. Já são sete vitórias gremistas no total.

Até esse domingo (21), o Grêmio dividia o posto com o Atlético-MG como os dois clubes mais "carrascos" do Inter no local. Agora, a virada construída com os gols de Carlos Vinicius, André Henrique e Alysson colocaram a equipe como única no topo da lista.

O curioso é que a vitória pelo Brasileirão não acontecia desde 2016, exatamente a primeira do Grêmio no estádio colorado, contando este recorte do novo Beira-Rio. Aquele clássico ficou conhecido como o "Gre-Nal do Trator", em função das declarações do então técnico colorado Argel Fuchs.

Vitórias do Grêmio no novo Beira-Rio

2016 - Inter 0x1 Grêmio (Brasileirão)

2018 - Inter 1x2 Grêmio (Gauchão)

2020 - Inter 0x1 Grêmio (Gauchão)

2020 - Inter 0x1 Grêmio (Libertadores)

2021 - Inter 1x2 Grêmio (Gauchão)

2022 - Inter 0x3 Grêmio (Gauchão)

2025 - Inter 2x3 Grêmio (Brasileirão)