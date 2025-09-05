Marquinhos rompe barreira dos 100 jogos pela Seleção Brasileira; veja lista

A goleada do Brasil sobre o Chile no Maracanã teve golaço de Estevão e despedida da torcida brasileira. Outro fato importante nessa quinta-feira (4) teve um destaque silencioso, visto que o adversário pouco incomodou. Titular e capitão na equipe de Carlo Ancelotti, o zagueiro Marquinhos completou 100 jogos pela Seleção.
Marquinhos agora é o oitavo jogador que mais atuou pela Seleção Brasileira na história, rompendo a barreira dos 100 jogos. Ele iguala o número obtido por Robinho, que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010. O zagueiro vai para seu terceiro Mundial.
A lista tem Cafu na liderança. O capitão do pentacampeonato em 2002 fez 142 jogos pela Seleção. Na sequência, aparece Neymar, que disputou 128 partidas. Fica a dúvida se o jogador do Santos voltará a ser convocado para encostar no topo do ranking.
Jogadores que mais atuaram pela Seleção Brasileira*
- Cafu - 142 jogos
- Neymar - 128 jogos
- Daniel Alves - 126 jogos
- Roberto Carlos - 125 jogos
- Thiago Silva - 113 jogos
- Lúcio - 105 jogos
- Taffarel - 101 jogos
- Marquinhos e Robinho - 100 jogos
*Números oficiais da Fifa