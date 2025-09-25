Grêmio precisa reaprender a usar a Arena para vencer

Celebrar o ponto conquistado contra o Botafogo é admitir que o Grêmio vai concluir o Brasileirão com o único objetivo de não cair. Se for isso, tudo bem. Porém chama a atenção a dificuldade de o time de Mano Menezes vencer dentro da Arena.
O empate com o Botafogo foi o quarto jogo consecutivo sem vitória do Grêmio na Arena. O resultado se junta às derrotas para Sport Recife e Mirassol, além de outro empate com o Ceará. O time não ganha dentro de casa desde 29 de julho, quando fez 2 a 1 no Fortaleza.
Ocorreu na temporada de 2021 uma sequência do Grêmio na Arena pior do que está sendo visto em 2025. Na época, a equipe chegou a ficar sete jogos sem vencer. Agora a série pode ser finalmente quebrada no confronto diante do Vitória no próximo domingo (28).
Reaprender a vencer na Arena é crucial para o Grêmio, de fato, abandonar a briga contra o rebaixamento e, a partir disto, projetar alguma chance de disputar a Libertadores de 2026. Só assim para inclusive mobilizar o torcedor. Nessa quarta (24), foram apenas 18.551 torcedores.
Campanha do Grêmio na Arena pelo Brasileirão
- 2x1 Atlético-MG
- 0x2 Flamengo
- 1x1 Inter
- 1x0 Santos
- 1x1 Bragantino
- 1x0 Bahia
- 1x1 Corinthians
- 2x1 Fortaleza
- 0x1 Sport
- 0x0 Ceará
- 0x1 Mirassol
- 1x1 Botafogo
*47% de aproveitamento
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.