Gestão Barcellos no Inter inverte a lógica no caso Roger

Roger chegou ao Inter em julho de 2024. Renan Mattos / Agencia RBS

Quando tudo parecia se encaminhar para um fim de trabalho de Roger Machado no Inter, a decisão foi por sua permanência no comando técnico do time. Afinal, as eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, além do desempenho ruim da equipe, afetaram fortemente a temporada colorada. Pois esta convicção inverte a lógica da gestão Alessandro Barcellos no clube, pelo menos até agora.

Desde que Barcellos assumiu como presidente do Inter, em janeiro de 2021, a troca de treinadores vem sendo uma rotina de sua gestão. A começar pela saída de Abel Braga após o término do Brasileirão de 2020, que invadiu dois meses daquele ano.

Em mais de cinco anos de Beira-Rio, Alessandro Barcellos já trabalhou com sete técnicos: Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet e agora Roger Machado. Ou seja, em todas as temporadas, um trabalho foi interrompido. A exceção é, por enquanto, Roger.

Inclusive, Roger Machado está próximo de se tornar o treinador que ficou mais tempo à frente do comando técnico do Inter na gestão. Desde seu anúncio, em julho de 2024, Roger soma mais de 400 dias de trabalho. Apenas Mano Menezes teve uma permanência mais longa.

Qual é a explicação para isso? Talvez a resposta esteja no crédito dado a Roger pelo título do Gauchão. Uma conquista menor, porém que não foi alcançada por nenhum outro treinador na Gestão Barcellos.

Passagens dos técnicos do Inter na Gestão Barcellos:

Miguel Ángel Ramírez = 101 dias (22 jogos)

Diego Aguirre = 173 dias (35 jogos)

Alexander Medina = 109 dias (17 jogos)

Mano Menezes = 454 dias (82 jogos)

Eduardo Coudet = 357 dias (65 jogos)

Roger Machado = 414 dias (72 jogos)