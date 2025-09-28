Está na defesa o grande desafio de Ramón Díaz no Inter

Ramón Díaz é o oitavo treinador do Inter na gestão Barcellos. Porthus Junior / Agencia RBS

Que o trabalho seria grande para Ramón Díaz, todos os colorados já sabiam. Afinal, a reta final de temporada do Inter está sendo melancólica após as eliminações nas copas e a derrota no último Gre-Nal do ano. Para evitar uma briga contra o rebaixamento no Brasileirão, parece que o principal problema da equipe está na defesa.

O empate em 1 a 1 contra o Juventude também vai para a conta dos desfalques. Simplesmente Rochet, Aguirre, Juninho e Bernabei, todos titulares, estavam fora da partida. Porém o retrospecto recente vai além do confronto em Caxias do Sul.

A última vez que o Inter passou por uma partida sem ser vazado foi no final do mês de julho, quando venceu o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio. Desde então, a zaga sofreu gols em incríveis 14 jogos consecutivos.

A campanha no Brasileirão assuta mais nesse quesito defensivo. O Inter tem a terceira pior defesa do campeonato, com 37 gols levados em 24 rodadas. O time tem números piores do que o lanterna Sport Recife, sendo que só fica à frente de dois clubes nesta estatística: Fortaleza (38) e Juventude (46).

Últimos 14 jogos

Santos 1x2 Inter

Inter 1x1 Vasco

Inter 1x2 Fluminense

Inter 1x2 São Paulo

Fluminense 1x1 Inter

Bragantino 1x3 Inter

Flamengo 1x0 Inter

Inter 1x3 Flamengo

Inter 0x2 Flamengo

Cruzeiro 2x1 Inter

Inter 2x1 Fortaleza

Palmeiras 4x1 Inter

Inter 2x3 Grêmio

Juventude 1x1 Inter