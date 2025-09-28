Está na defesa o grande desafio de Ramón Díaz no Inter

Que o trabalho seria grande para Ramón Díaz, todos os colorados já sabiam. Afinal, a reta final de temporada do Inter está sendo melancólica após as eliminações nas copas e a derrota no último Gre-Nal do ano. Para evitar uma briga contra o rebaixamento no Brasileirão, parece que o principal problema da equipe está na defesa.
O empate em 1 a 1 contra o Juventude também vai para a conta dos desfalques. Simplesmente Rochet, Aguirre, Juninho e Bernabei, todos titulares, estavam fora da partida. Porém o retrospecto recente vai além do confronto em Caxias do Sul.
A última vez que o Inter passou por uma partida sem ser vazado foi no final do mês de julho, quando venceu o Ceará por 1 a 0 no Beira-Rio. Desde então, a zaga sofreu gols em incríveis 14 jogos consecutivos.
A campanha no Brasileirão assuta mais nesse quesito defensivo. O Inter tem a terceira pior defesa do campeonato, com 37 gols levados em 24 rodadas. O time tem números piores do que o lanterna Sport Recife, sendo que só fica à frente de dois clubes nesta estatística: Fortaleza (38) e Juventude (46).
Últimos 14 jogos
- Santos 1x2 Inter
- Inter 1x1 Vasco
- Inter 1x2 Fluminense
- Inter 1x2 São Paulo
- Fluminense 1x1 Inter
- Bragantino 1x3 Inter
- Flamengo 1x0 Inter
- Inter 1x3 Flamengo
- Inter 0x2 Flamengo
- Cruzeiro 2x1 Inter
- Inter 2x1 Fortaleza
- Palmeiras 4x1 Inter
- Inter 2x3 Grêmio
- Juventude 1x1 Inter
