Alan Patrick supera Rafael Sobis em lista de goleadores do Inter

Alan Patrick já tem 15 gols na temporada. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Se são justas as críticas à atuação de Alan Patrick nos mata-matas contra Fluminense e Flamengo, é bem verdade também que a temporada do camisa 10 é digna de elogios no quesito gols e assistências. Com seu gol na vitória diante do Fortaleza, ele superou um grande ídolo do clube na lista de goleadores históricos: Rafael Sobis.

Alan Patrick já conseguiu alcançar o duplo-duplo na temporada. Ou seja, possui uma dezena de gols e uma dezena de assistências pelo Inter em 2025. O meia balançou as redes 15 vezes (10 de pênalti), sendo que deu ainda 12 passes para seus companheiros marcarem. Tudo isto em 36 jogos disputados.

Nas estatísticas, Alan Patrick fez cinco gols no Brasileirão, cinco na Libertadores, dois na Copa do Brasil e três no Gauchão. Ele é o artilheiro do time nas três primeiras competições. Não foi no campeonato estadual, ficando atrás de Vitinho e Enner Valencia, ambos com cinco gols.

O ponto alto da temporada até aqui talvez tenha sido a vitória em plena Arena no primeiro Gre-Nal da final do Gauchão, com gol dele. Vale destacar também seu hat-trick no 3 a 0 diante do Atlético Nacional-COL, no Beira-Rio, pela Libertadores. Momentos que inclusive forçaram uma comoção dos torcedores por sua convocação à Seleção Brasileira.

Contando suas duas passagens pelo Inter, Alan Patrick já soma 55 gols, superando os 54 marcados por Rafael Sobis com a camisa colorada. No século 21 (2001-2025), apenas seis jogadores têm números melhores do que o atual camisa 10 da equipe: Leandro Damião, D'Alessandro, Alex, Fernandão, Nilmar e Alecsandro.

Goleadores do Inter no século 21:

Leandro Damião - 108 gols D'Alessandro - 97 gols Alex - 78 gols Fernandão - 77 gols Nilmar - 74 gols Alecsandro - 56 gols Alan Patrick - 55 gols