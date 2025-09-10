Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

De saída
Notícia

A posição de Valencia na lista de artilheiros estrangeiros do Inter

Em dois anos de Beira-Rio, equatoriano marcou 31 gols

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS