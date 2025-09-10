A posição de Valencia na lista de artilheiros estrangeiros do Inter

Valencia já disputou 101 jogos pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ah, se ele tivesse feito os gols contra o Fluminense na semifinal da Libertadores, não é mesmo? Talvez esta seja a grande mancha da passagem de Enner Valencia pelo Inter, que está próxima de se encerrar.

De ídolo a vilão, o equatoriano nunca mais conseguiu atingir seu momento "prime" (como falam nas redes sociais) e o fim de ciclo no Beira-Rio é algo iminente.

Se houve festa em Guayaquil no encerramento das Eliminatórias da América do Sul, por conta dos 100 jogos de Enner Valencia com a camisa do Equador (ele fez o gol da vitória sobre a Argentina), é também verdade que ele está há 19 partidas sem balançar as redes com a camisa colorada.

No total, Valencia fez 31 gols pelo Inter, o que o coloca próximo ao top 5 de jogadores estrangeiros que mais marcaram pelo clube em toda a história. De fato, o único equatoriano neste ranking. A lista é liderada pelo argentino José Villalba, que balançou as redes 149 vezes nos anos 1940.

D'Alessandro, atual diretor esportivo do Inter, aparece logo na sequência com 97 gols marcados em mais de 10 anos de Beira-Rio. Enner Valencia não conseguiu superar alguns nomes recentes do clube. O peruano Paolo Guerrero anotou 32 gols, enquanto, incrivelmente, o uruguaio Nico López fez 40.

Estrangeiros com mais gols pelo Inter

José Villalba-ARG - 149 gols Andrés D'Alessandro-ARG - 97 gols Fabio Castillo-URU - 73 gols Rubén Paz-URU - 72 gols Mario Mancuso-ITA - 52 gols Nico López-URU - 40 gols Paolo Guerrero-PER - 32 gols Enner Valencia-EQU - 31 gols