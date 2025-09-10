A estatística que impõe um desafio maior ao Grêmio de Mano Menezes

Contra o Ceará, Grêmio, de Braithwaite, passou em branco. André Ávila / Agencia RBS

Depois da tão falada pausa para os jogos das seleções pelas Eliminatórias, o Grêmio vai receber uma das sensações do Brasileirão, o Mirassol, na Arena no próximo sábado (13). Em jogo, está a boa expectativa depois do empate contra o Flamengo e também a necessidade de apresentação de um bom rendimento em campo após uma semana cheia de treinamentos. E um estatística está colocada à prova para Mano Menezes e seus jogadores.

O Grêmio não consegue fazer um gol com bola rolando na Arena desde a partida seguinte à parada para a Copa do Mundial de Clubes. No início de julho, o Tricolor venceu o São José por 2 a 0, com gols de Alysson e Amuzu, sagrando-se campeão da Recopa Gaúcha.

Desde então, está evidente uma dificuldade do Grêmio em conseguir construir jogadas e finalizá-las com gols. Marcou no empate com o Alianza Lima, pela Sul-Americana, por meio de Gustavo Martins após cobrança de escanteio. Já na vitória sobre o Fortaleza, dois pênaltis convertidos por Braithwaite garantiram o placar de 2 a 1.

Na derrota para o Sport e no empate diante do Ceará, o time de Mano Menezes sequer conseguiu balançar as redes, o que aumenta ainda mais o problema. Pode-se analisar a ineficiência técnica dos jogadores, como a pouca produtividade de Cristian Olivera, Braithwaite e outros, mas é interessante avaliar o trabalho tático do time.

Não por acaso, foi fora de casa que o Grêmio teve bons resultados recentes. Conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo no Maracanã e venceu o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Ou seja, a postura tática preservou a parte defensiva antes de criar oportunidades para chegar ao gol.

Fato é que o Grêmio vem finalizando pouco a gol, e isto força a equipe a ter uma grande eficiência no ataque. Desde a retomada do Brasileirão, e contando também com as partidas da Sul-Americana, a média de finalizações do time é de nove por jogo. É mais um desafio para Mano Menezes para esse confronto diante do Mirassol, contando agora com mais opções no grupo, como Arthur e Willian.