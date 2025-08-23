Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Vantagem
Análise

Um fragilizado Inter defende uma grande marca contra o Cruzeiro 

Após a eliminação na Libertadores, time de Roger Machado vai a Belo Horizonte

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS