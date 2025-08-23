Um fragilizado Inter defende uma grande marca contra o Cruzeiro 

Inter de Ricardo Mathias vem de três derrotas seguidas. Renan Mattos / Agencia RBS

Qual será a resposta do Inter após três derrotas seguidas e duas eliminações nas últimas semanas? O desafio imediato é simplesmente encarar o Cruzeiro no Mineirão, neste sábado (23), uma das sensações do Brasileirão. Mas se a base para análise for o histórico recente entre os clubes, o lado colorado está em vantagem.

Seja o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), o time que passou três anos na Série B ou o agora novo milionário da praça, o Inter não foi derrotado por nenhum deles nos últimos nove anos. Dos últimos 12 confrontos, os colorados venceram sete vezes, além de cinco empates.

A última derrota do Inter para o Cruzeiro, independentemente do local, ocorreu em agosto de 2016. Pelo Brasileirão daquele ano, no estádio Independência, os mineiros venceram por 4 a 2, com direito a hat-trick de Rafael Sobis para os donos da casa. Seijas e Alex descontaram para a equipe então treinada por Paulo Roberto Falcão.

No primeiro turno do Brasileirão 2025, o Inter fez 3 a 0 no Cruzeiro, no Beira-Rio. Curiosamente os gols foram de Alan Patrick, Rafael Borré e Enner Valencia. Protagonistas que geram expectativa na torcida colorada, mas que vêm deixando a desejar nos últimos jogos.

Últimos 12 jogos entre Inter e Cruzeiro:

2016 — Inter 1x0 Cruzeiro

2018 — Inter 0x0 Cruzeiro

2018 — Cruzeiro 0x0 Inter

2019 — Inter 3x1 Cruzeiro

2019 — Cruzeiro 0x1 Inter

2019 — Inter 3x0 Cruzeiro

2019 — Cruzeiro 1x1 Inter

2023 — Inter 0x0 Cruzeiro

2023 — Cruzeiro 1x2 Inter

2024 — Inter 1x0 Cruzeiro

2024 — Cruzeiro 0x0 Inter

2025 — Inter 3x0 Cruzeiro