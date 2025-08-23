Um fragilizado Inter defende uma grande marca contra o Cruzeiro 

Qual será a resposta do Inter após três derrotas seguidas e duas eliminações nas últimas semanas? O desafio imediato é simplesmente encarar o Cruzeiro no Mineirão, neste sábado (23), uma das sensações do Brasileirão. Mas se a base para análise for o histórico recente entre os clubes, o lado colorado está em vantagem.
Seja o Cruzeiro bicampeão da Copa do Brasil (2017 e 2018), o time que passou três anos na Série B ou o agora novo milionário da praça, o Inter não foi derrotado por nenhum deles nos últimos nove anos. Dos últimos 12 confrontos, os colorados venceram sete vezes, além de cinco empates.
A última derrota do Inter para o Cruzeiro, independentemente do local, ocorreu em agosto de 2016. Pelo Brasileirão daquele ano, no estádio Independência, os mineiros venceram por 4 a 2, com direito a hat-trick de Rafael Sobis para os donos da casa. Seijas e Alex descontaram para a equipe então treinada por Paulo Roberto Falcão.
No primeiro turno do Brasileirão 2025, o Inter fez 3 a 0 no Cruzeiro, no Beira-Rio. Curiosamente os gols foram de Alan Patrick, Rafael Borré e Enner Valencia. Protagonistas que geram expectativa na torcida colorada, mas que vêm deixando a desejar nos últimos jogos.
Últimos 12 jogos entre Inter e Cruzeiro:
- 2016 — Inter 1x0 Cruzeiro
- 2018 — Inter 0x0 Cruzeiro
- 2018 — Cruzeiro 0x0 Inter
- 2019 — Inter 3x1 Cruzeiro
- 2019 — Cruzeiro 0x1 Inter
- 2019 — Inter 3x0 Cruzeiro
- 2019 — Cruzeiro 1x1 Inter
- 2023 — Inter 0x0 Cruzeiro
- 2023 — Cruzeiro 1x2 Inter
- 2024 — Inter 1x0 Cruzeiro
- 2024 — Cruzeiro 0x0 Inter
- 2025 — Inter 3x0 Cruzeiro
