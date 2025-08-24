Últimos resultados do Inter expõem um trabalho que definha

Se o planejamento do Inter era projetar toda sua força para seguir vivo nas copas, o resultado não deu certo. E pior: o time passa por um momento muito turbulento na temporada, o que coloca o trabalho de Roger Machado em xeque.
As eliminações para o Fluminense na Copa do Brasil e diante do Flamengo na Libertadores tornam-se mais recheadas com os maus resultados do Inter no Brasileirão. Após a Copa do Mundo de Clubes, até vieram três vitórias seguidas, porém este passou a ser um caso excepcional.
O cenário atual é de somente duas vitórias nos últimos 10 jogos. Conseguiu vencer o Santos, na Vila Belmiro, e recentemente bateu o Bragantino, também fora de casa. O problema é que, além das quedas nas copas, o Inter está com dificuldades de obter vitória no Beira-Rio.
A lupa está no técnico Roger Machado e, por isso, a semana será decisiva para a manutenção do seu trabalho. No próximo domingo (31), o time recebe o Fortaleza, no Beira-Rio.
Últimos 10 jogos do Inter
- 2x1 Santos
- 1x1 Vasco
- 1x2 Fluminense
- 1x2 São Paulo
- 1x1 Fluminense
- 3x1 Bragantino
- 0x1 Flamengo
- 1x3 Flamengo
- 0x2 Flamengo
- 1x2 Cruzeiro
