Últimos resultados do Inter expõem um trabalho que definha

Roger chegou em julho de 2024 ao comando do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Se o planejamento do Inter era projetar toda sua força para seguir vivo nas copas, o resultado não deu certo. E pior: o time passa por um momento muito turbulento na temporada, o que coloca o trabalho de Roger Machado em xeque.

As eliminações para o Fluminense na Copa do Brasil e diante do Flamengo na Libertadores tornam-se mais recheadas com os maus resultados do Inter no Brasileirão. Após a Copa do Mundo de Clubes, até vieram três vitórias seguidas, porém este passou a ser um caso excepcional.

O cenário atual é de somente duas vitórias nos últimos 10 jogos. Conseguiu vencer o Santos, na Vila Belmiro, e recentemente bateu o Bragantino, também fora de casa. O problema é que, além das quedas nas copas, o Inter está com dificuldades de obter vitória no Beira-Rio.

A lupa está no técnico Roger Machado e, por isso, a semana será decisiva para a manutenção do seu trabalho. No próximo domingo (31), o time recebe o Fortaleza, no Beira-Rio.

Últimos 10 jogos do Inter

2x1 Santos

1x1 Vasco

1x2 Fluminense

1x2 São Paulo

1x1 Fluminense

3x1 Bragantino

0x1 Flamengo

1x3 Flamengo

0x2 Flamengo

1x2 Cruzeiro