Tiago Volpi não foi o primeiro goleiro a marcar gol na história do Grêmio

Tiago Volpi comemora o gol de pênalti no Maracanã. MAGA JR / AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO

O insólito aconteceu no Maracanã. Além de segurar a fúria do Flamengo, o Grêmio arrancou um empate de um jeito pra lá de inusitado: um gol de goleiro no fim do jogo. Tiago Volpi foi decisivo ao fazer defesas importantes e também converter o pênalti.

Tiago Volpi escreve seu nome na história do Grêmio, mas curiosamente ele não é o primeiro goleiro a balançar as redes pelo clube. Sublinha-se aqui o fato de que os gols em disputa de pênalti não são contados, e sim os anotados no tempo normal de jogo.

Pelo Brasileirão de 2007, o Grêmio contava com o goleiro argentino Sebastián Saja. No Olímpico, o time, também comandado por Mano Menezes, fez o primeiro gol diante do Figueirense com um pênalti convertido por Saja. Depois acabou perdendo de virada.

O túnel do tempo é invadido para chegarmos a 1954 e conferir que outro goleiro do Grêmio também fez gol. Em um amistoso realizado contra o então 24 de Maio, equipe da cidade de Itaqui-RS, o Tricolor aplicou uma goleada de 8 a 0. O último anotado pelo goleiro reserva Nelson, de pênalti.

Não é novidade para Tiago Volpi esta capacidade para cobrar pênaltis. Ele aprimorou esta habilidade no futebol mexicano, atuando por Querétaro e Toluca.

Em sua carreira de mais de 600 jogos disputados, ele já balançou as redes 16 vezes.