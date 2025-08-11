Sport se "fantasia" de Palmeiras e Flamengo na Arena do Grêmio; entenda

De camisa "dourada", Sport saiu vitorioso da Arena. André Ávila / Agencia RBS

Sim, aconteceu: o Grêmio conseguiu perder para um time que faz a pior campanha da Era dos pontos corridos do Brasileirão. O Sport não vencia um jogo desde março, mas foi suficientemente eficaz na Arena para sair de Porto Alegre com uma vitória por 1 a 0. E o mas interessante é a fantasia de carrasco que os pernambucanos vestem quando jogam na capital gaúcha.

A Arena presenciou nesse domingo (10), aos olhos de mais de 35 mil torcedores, o 414º jogo do Grêmio no estádio desde 2012, quando foi inaugurado. O Sport passou a ser um dos times que mais superaram o Tricolor no local, cinco vezes, simplesmente empatado com os poderosos e badalados Flamengo e Palmeiras.

Curiosamente as equipes não se enfrentavam pelo Brasileirão desde 2021, quando o Grêmio foi derrotado pelo Sport em plena Arena por 2 a 1. O final daquela história foi o terceiro rebaixamento do clube para a Série B.

Aliás, Grêmio e Sport chegaram a se enfrentar na temporada de 2022, mas pela segunda divisão do campeonato brasileiro. Aí, na Arena, o time gremista conseguiu vencer por 3 a 0.

Histórico de Grêmio x Sport na Arena:

(2012-2025)

2014 - Grêmio 2x0 Sport

2015 - Grêmio 1x1 Sport

2016 - Grêmio 0x3 Sport

2017 - Grêmio 5x0 Sport

2018 - Grêmio 3x4 Sport

2020 - Grêmio 1x2 Sport

2021 - Grêmio 1x2 Sport

2022 - Grêmio 3x0 Sport

2025 - Grêmio 0x1 Sport

Total = 9 jogos (3 vitórias do Grêmio, 1 empate e 5 vitórias do Sport)

