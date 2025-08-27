Rendimento da defesa do Inter despencou tanto quanto o seu ataque

Rochet, decisivo em muitos momentos, vem sendo cobrado por falhas recentes no Inter. Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

Se existe uma justa e oportuna cobrança aos atacantes do Inter, como Wesley, Rafael Borré e Enner Valencia, é também verdade que os protagonistas da defesa colorada estão devendo, caso de Rochet por exemplo. Existe uma explícita dificuldade de produção ofensiva no time de Roger Machado, mas muito disto passa pelo alto número de gols sofridos.

Nos últimos 10 jogos, o Inter foi vazado em todos eles, sendo que em apenas dois a equipe começou vencendo o confronto: vitória sobre o Santos, na Vila Belmiro, e diante do Bragantino, em Bragança Paulista. Neste recorte, foram 16 gols sofridos.

Ocorreu no dia 20 de julho a última partida na qual o Inter não sofreu gols. No Beira-Rio, pela 15ª rodada do Brasileirão, Alan Patrick fez o gol que garantiu a vitória colorada por 1 a 0 contra o Ceará, curiosamente o rival do Fortaleza, próximo adversário no domingo (31).

Na temporada de 2025, levando em conta inclusive o amistoso contra a seleção do México no início de janeiro, são 45 jogos disputados pelo Inter e 50 gols sofridos (média de 1,1 gol por jogo). A estatística já é bem pior em relação a ano passado. Em 2024, a equipe disputou 64 partidas e foi vazada 52 vezes (média de 0,8).

Últimos 10 jogos do Inter

2x1 Santos

1x1 Vasco

1x2 Fluminense

1x2 São Paulo

1x1 Fluminense

3x1 Bragantino

0x1 Flamengo

1x3 Flamengo

0x2 Flamengo

1x2 Cruzeiro