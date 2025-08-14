O retrospecto no Beira-Rio no qual o Inter se agarra contra o Flamengo

Não que a derrota tenha sido comemorada pelos colorados, mas o 1 a 0 para o Flamengo deixa a decisão aberta para o Inter usar o Beira-Rio e tentar a reversão. Uma vitória simples em casa força os pênaltis, e este é um resultado bastante recorrente no histórico de confrontos em Porto Alegre.
São 58 partidas na capital gaúcha entre Inter e Flamengo e 30 vitórias coloradas conquistadas. Os cariocas venceram apenas oito vezes. É verdade que, desta vez, o empate já é suficiente para os visitantes saírem classificados.
Vale lembrar que todas as viradas do Inter em mata-matas da Libertadores ocorreram justamente no Beira-Rio. Foi assim contra LDU-EQU (2006), Banfield-ARG (2010), Santa Fé-COL (2015) e River Plate (2023).
Números do Inter contra o Flamengo em Porto Alegre
- 58 jogos
- 30 vitórias
- 20 empates
- 8 derrotas
- 105 gols marcados
- 52 gols sofridos
- 63,2% de aproveitamento
