O retrospecto no Beira-Rio no qual o Inter se agarra contra o Flamengo

Inter foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Não que a derrota tenha sido comemorada pelos colorados, mas o 1 a 0 para o Flamengo deixa a decisão aberta para o Inter usar o Beira-Rio e tentar a reversão. Uma vitória simples em casa força os pênaltis, e este é um resultado bastante recorrente no histórico de confrontos em Porto Alegre.

São 58 partidas na capital gaúcha entre Inter e Flamengo e 30 vitórias coloradas conquistadas. Os cariocas venceram apenas oito vezes. É verdade que, desta vez, o empate já é suficiente para os visitantes saírem classificados.

Vale lembrar que todas as viradas do Inter em mata-matas da Libertadores ocorreram justamente no Beira-Rio. Foi assim contra LDU-EQU (2006), Banfield-ARG (2010), Santa Fé-COL (2015) e River Plate (2023).

Números do Inter contra o Flamengo em Porto Alegre

58 jogos

30 vitórias

20 empates

8 derrotas

105 gols marcados

52 gols sofridos

63,2% de aproveitamento