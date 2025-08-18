O limite para as chances dadas a Enner Valencia no Inter

Parece que sempre há um colorado com aquela pequena esperança de que Enner Valencia volte a fazer gols pelo Inter e retome aquele rendimento de quando foi contratado pelo clube, na temporada de 2023. Porém, esse momento está custando a chegar. E a pergunta que fica é: qual é o limite para as chances dadas ao equatoriano?
Enner Valencia chegou a 17 jogos consecutivos sem balançar as redes. O último gol dele foi no início do mês de abril, quando a equipe fez 3 a 0 no Cruzeiro, no Beira-Rio. De lá pra cá, o atacante não marcou mais. No total, na chamada minutagem, ele superou as 13 horas de seca.
Na temporada de 2025, Valencia, curiosamente, é o vice-artilheiro do Inter. Soma sete gols e fica atás apenas de Alan Patrick, que anotou 14 vezes. A questão é que o equatoriano contabiliza cinco deles no Gauchão, um na Libertadores e um no Brasileirão.
Claro que tudo pode mudar na quarta-feira (20). Afinal, se uma classificação do Inter na Libertadores passar por um gol de Enner Valencia, o relacionamento do jogador com a torcida será retomado da melhor forma. No entanto, o histórico recente é bastante negativo.
Seca de gols de Enner Valencia no Inter:
- Atlético Nacional
- Fortaleza
- Palmeiras
- Grêmio
- Nacional
- Juventude
- Maracanã
- Corinthians
- Atlético Nacional
- Atlético-MG
- Vitória
- Ceará
- Santos
- Flumienense
- São Paulo
- Fluminense
- Flamengo
