Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Retrospecto
Análise

Fluminense passou a ser um carrasco do Inter em mata-matas

Time de Roger Machado foi eliminado da Copa do Brasil

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS