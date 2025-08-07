Fluminense passou a ser um carrasco do Inter em mata-matas

Canobbio superou Rochet no gol do Fluminense. Lucas Merçon / Fluminense FC/Divulgação

Muitos queriam que houvesse uma redenção nesse confronto entre Inter e Fluminense pelas oitavas de Copa do Brasil. Afinal, os times se enfrentaram pela Libertadores dois anos atrás e os colorados sofreram com uma eliminação no Beira-Rio. Porém, a frustração voltou em 2025.

O fato é que o Inter vem sofrendo com o Fluminense em mata-matas. Agora são quatro competições eliminatórias seguidas nas quais os cariocas levaram a melhor. Desta vez, foi derrotado no Beira-Rio e apenas empatou no Maracanã.

Além das quedas na Copa do Brasil de 2025 e na Libertadores de 2023, o Inter foi eliminado pelo Fluminense na semifinal da extinta Primeira Liga de 2016. Alguns anos antes, em 2012, também deu adeus à Libertadores para os cariocas na etapa de oitavas de final.

A ironia é que dois títulos importantes da história do Inter passaram por uma vitória em mata-mata contra o Fluminense. No distante ano de 1975, o time colorado se apresentava ao Brasil ao se classificar em pleno Maracanã para depois ser campeão brasileiro na final contra o Cruzeiro.

E teve ainda a decisão da Copa do Brasil de 1992. O Inter perdeu o jogo de ida, no Rio de Janeiro, mas teve força para reagir no Beira-Rio, vencer por 1 a 0 e se aproveitar do então gol qualificado para levantar a taça diante de sua torcida.

Mata-matas do Inter contra o Fluminense