Cristaldo tem contrato com o Grêmio até 31/12/2026. Renan Mattos / Agencia RBS

Riquelme está fora por lesão e já vinha sendo reserva pela oscilação de desempenho. Há mais de um mês, Monsalve é baixa no time por um problema no ombro. Nem vou citar Nathan Pescador, talvez um dos piores custos-benefícios da história do clube, que já foi mandado embora.

Bom, sendo assim, cabe a Mano Menezes buscar alternativas no Grêmio, as quais, a cada partida, vêm se mostrando insuficientes. Improvisar Edenilson é uma delas. Mas a pergunta que se impõe é: por onde anda Cristaldo?

Nos últimos cinco jogos do Grêmio, Cristaldo ficou no banco de reservas. Contra Ceará, Atlético-MG e Fortaleza não entrou em campo. O camisa 10 disputou os jogos diante de Fluminense e Sport, entrando no segundo tempo. No total, apenas 35 minutos de atuação.

Já perceberam como é chocante a queda de rendimento de jogadores do Grêmio que outrora se destacavam? O ambiente de pobreza tática e técnica do time de Mano Menezes acaba contagiando figuras que, em algum momento, deram uma resposta positiva. Podemos citar os casos de Marlon, Alysson, Braithwaite e tantos outros que acabam sucumbindo diante de um time de poucas soluções.

Sim, esse é um dos motivos para Cristaldo estar arquivado. Porém, é também verdade que o argentino não consegue render nem o mínimo esperado. Suas últimas atuações ficam longe de empolgar e seus números são pífios em 2025, o que escancara sua culpa no processo. Em 29 jogos na temporada, ele soma apenas dois gols e duas assistências, sendo que não balança as redes há incríveis 27 partidas.

Os únicos gols de Cristaldo no ano ocorreram na goleada sobre o São Luiz, pelo Gauchão, no primeiro dia do mês de fevereiro. E foi só. Bem distante daquele jogador que anotou 11 gols em 2023 (vice-artilheiro atrás apenas de Luis Suárez) e 13 em 2024 (goleador isolado).

Faz sentido dar mais chances para Cristaldo? Parece-me que sim, e a resposta se baseia na realidade de um Grêmio com poucas opções de meio-campo. Soa esquisito, mas um time bem treinado realça a qualidade individual. Como o desempenho coletivo da equipe não evolui, a expectativa fica depositada nas individualidades. E Cristaldo já demonstrou possuir tal capacidade.