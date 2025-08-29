Efeito Beira-Rio desmorona, e Inter de Roger tenta evitar série inédita

Inter de Roger Machado não vence no Beira-Rio há cinco jogos. Renan Mattos / Agencia RBS

O ponto de partida para discutir a permanência ou não de Roger Machado no Inter passa evidentemente pelo resultado contra o Fortaleza no domingo (31). E talvez nem uma vitória, dependendo da forma que for, seja garantia para a continuidade do treinador. O momento de pressão é tão claro que o Beira-Rio nem sequer é um trunfo para o time nesse confronto.

Se a intenção era construir uma vantagem dentro de casa nas oitavas da Copa do Brasil, isto não aconteceu porque o Fluminense venceu o Inter no Beira-Rio. Se o objetivo era usar o fator local para virar o mata-mata contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores, a derrota natural para os cariocas interrompeu a trajetória colorada na competição.

Soma-se a estas eliminações uma sequência sem vitórias no estádio também pelo Brasileirão. No total, o Inter vem de cinco jogos tropeçando no Beira-Rio, sendo quatro derrotas consecutivas. Empatou com o Vasco no dia 27 de julho e perdeu para Fluminense, São Paulo e Flamengo (duas vezes).

Histórico no Beira-Rio

Na história do Beira-Rio (desde sua inauguração em 1969), o Inter nunca sofreu cinco derrotas seguidas. Logo, não perder para o Fortaleza é também evitar uma série inédita, e negativa, no estádio colorado.

Até o início da tarde de quinta-feira (28), a projeção do Inter indicava uma presença tímida de torcedores para o jogo contra o Fortaleza. São esperados cerca de 15 mil torcedores.