A vitória do Grêmio em Belo Horizonte encerra uma marca incrível

Time do jovem Alysson está no 13º lugar do Brasileirão Pedro Souza / Atlético Mineiro/Divulgação

Quem poderia dizer que, no momento mais turbulento da temporada, o Grêmio daria uma resposta como vencer o Atlético-MG fora de casa. Isto ocorreu nesse domingo (17), com uma vitória gremista de virada por 3 a 1, na Arena do Galo. Algo que passou a ser raro de ver na vida do Tricolor.

O Grêmio não conseguia vencer um gigante do futebol brasileiro fora de casa desde 2023. Na ocasião, pela última rodada do Brasileirão, Suárez comandou o resultado de 3 a 2 sobre o Fluminense, no Maracanã.

Depois disso, o Grêmio conseguiu três vitórias como visitante no Brasileirão de 2024. No entanto, os resultados apareceram contra Criciúma, Athletico-PR e Cuiabá. Já em 2025, o triunfo fora de casa ocorreu diante do Juventude, no Alfredo Jaconi.

Contando apenas os grandes do futebol brasileiro (Inter, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Atlético-MG), o Grêmio carecia de uma vitória longe da Arena. Conseguiu contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.