A vitória de Mano Menezes sobre Filipe Luís que pode servir de inspiração para o Grêmio

Mano Menezes comandando o Fluminense contra Filipe Luís. Lucas Merçon / Flickr do Fluminense F.C

Depois da goleada histórica de 8 a 0 imposta pelo Flamengo sobre o Vitória, a grande dúvida da imprensa e dos torcedores é sobre como será a postura do time do Grêmio na partida contra o líder do Brasileirão, no Maracanã, no próximo domingo (31). O interessante é que Mano Menezes tem no seu histórico uma receita para parar a equipe de Filipe Luís.

Outros times e outro contexto, mas o fato é que a primeira derrota de Filipe Luís no comando do Flamengo foi para o Fluminense de Mano Menezes. E este é um feito raro, afinal, em apenas seis partidas o Rubro-Negro saiu perdendo com o atual treinador.

No dia 17 de outubro de 2024, pelo Brasileirão, o Flamengo disputou o clássico contra o Fluminense, contando com a maior parte do Maracanã, visto que o mando era seu. Ao todo, 58.117 torcedores estiveram presentes. O time de Filipe Luís pressionou no primeiro tempo, mas Mano Menezes soube controlar as principais ações.

As melhores chances da partida foram do Fluminense. No primeiro tempo, Rossi defendeu um pênalti de Paulo Henrique Ganso. Na etapa final, o camisa 10 foi decisivo ao dar pré-assistências precisas para Kauã Elias cruzar e encontrar Lima: 1 a 0. Depois isto aconteceu no passe para Martinelli acionar Arias: 2 a 0.

As escalações

A escalação colocada por Mano Menezes tinha Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Ganso, Lima e Marquinhos; Kauã Elias. Do outro lado, Filipe Luís escalou Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Allan e Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gabigol e Bruno Henrique.

Filipe Luís tem 63 jogos como técnico do Flamengo. São 43 vitórias, 14 empates e apenas seis derrotas (mais de 75% de aproveitamento). Além do revés para o Fluminense, o time também perdeu para Central Córdoba, Cruzeiro, Bayern, Santos e Atlético-MG.

Estatísticas de Flamengo 0x2 Fluminense — Brasileirão 2024

Posse de bola: 60% / 40%

Finalizações: 20 / 12

Finalizações a gol: 4 / 3

Escanteios: 5 / 1

Faltas: 15 / 15

Passes: 517 / 350

Fonte: Sofascore.com