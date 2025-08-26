Marcos Bertoncello

Marcos Bertoncello

Titular da central de esportes nas jornadas esportivas da Rádio Gaúcha e produtor executivo, escreve sobre os números e estatísticas do futebol.

Lembrança
Análise

A vitória de Mano Menezes sobre Filipe Luís que pode servir de inspiração para o Grêmio

Tricolor visita o Flamengo no Maracanã no domingo (31)

Marcos Bertoncello

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS