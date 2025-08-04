A incrível mania do Inter de começar perdendo seus jogos

Inter, de Bruno Tabata, perdeu por 2 a 1. Duda Fortes / Agencia RBS

Haja desempenho ofensivo para esse Inter de Roger Machado! Se o time costumeiramente sai atrás do placar nas partidas, cabe ao ataque buscar soluções para empatar ou conseguir uma virada. Foi assim novamente neste domingo (3), na derrota para o São Paulo no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

A estatística passou a ser uma tatuagem do Inter em 2025. Desde abril, a partir da derrota para o Palmeiras, a equipe disputou 21 jogos. Em 15 destes, o adversário marcou um gol primeiro, forçando a reação colorada.

Em apenas seis jogos, nesse recorte proposto pela coluna, o Inter não iniciou perdendo: nos dois confrontos contra o Maracanã-CE pela Copa do Brasil, diante do Nacional-URU na Libertadores, e nas três primeiras partidas da retomada do Brasileirão após o Mundial de Clubes (Vitória, Ceará e Santos).

Agora há uma decisão contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A desvantagem já existe, uma vez que o Inter perdeu em casa por 2 a 1. Obviamente a dificuldade será ainda maior se a estatística negativa aparecer novamente.

Inter saindo atrás do placar pela 15ª vez nos últimos 4 meses (21 jogos)

0x1 Palmeiras

1x1 Grêmio

3x3 Nacional

2x4 Corinthians

1x3 Atlético Nacional

0x4 Botafogo

1x1 Sport

2x1 Bahia

0x2 Fluminense

0x2 Atlético-MG

1x1 Vasco

1x2 Fluminense

1x2 São Paulo