100 jogos de Enner Valencia no Inter: quanto mais joga, pior fica?

De herói a vilão ou de protagonista a coadjuvante. É complexo analisar a trajetória de mais de dois anos de Enner Valencia atuando pelo Inter. A eliminação da Libertadores para o Flamengo na quarta-feira passada (20) também representou a centésima partida do equatoriano pelo clube. Se o relacionamento iniciou recheado de conexões, o momento atual caminha em direção contrária.

Fato é que Enner Valencia está acostumado com banco de reservas do Inter. Já foi preterido por Rafael Borré e atualmente está atrás também do jovem Ricardo Mathias. A razão para isto não se restringe ao momento técnico. Valencia simplesmente não consegue fazer gol há 18 partidas, cerca de cinco meses.

Parece que tudo mudou a partir daquela eliminação do Inter para o Fluminense na semifinal da Libertadores de 2023. Os gols perdidos naquela noite no Beira-Rio deixaram a relação com a torcida, no mínimo, conturbada. Pode-se dizer que, depois daquilo, alguns belos lampejos fizeram reacender a esperança do torcer com o camisa 13. Cito aqui os gols em Gre-Nais, com direito ao golaço de falta na final do Gauchão desse ano.

Como avaliar o custo-benefício de Enner Valencia? Trazido como um dos grandes goleadores da Europa, atuando pelo Fenerbahçe-TUR, e recebido com festa no ginásio Gigantinho, o equatoriano hoje esquenta o banco de reservas e não parece se importar com isto. Trata-se de um relacionamento amoroso que precisa urgentemente de uma conversa, senão o final é óbvio.

Números de Enner Valencia pelo Inter