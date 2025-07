Números mostram que o Grêmio tem um carrasco chamado Kaio Jorge

Kaio Jorge é o goleador do Brasileirão 2025. Gustavo Martins / Cruzeiro/Divulgação

A goleada incontestável sofrida pelo Grêmio na retomada do time no Brasileirão teve a assinatura de Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro e goleador do campeonato. Ele marcou três vezes na partida e manteve um ótimo retrospecto contra o Tricolor.

Aos 23 anos, Kaio Jorge chegou ao seu sexto confronto na carreira contra o Grêmio. Curiosamente ele marcou sete gols. Além do hat-trick alcançado nesse domingo (13), o atacante já havia balançado as redes gremistas quatro vezes quando era jogador do Santos.

Além dos gols, existe ainda uma invencibilidade de Kaio Jorge. Nas oportunidades que enfrentou o Grêmio, seu time conseguiu três vitórias e três empates.

Kaio Jorge é o goleador do Brasileirão. Com a atuação no Mineirão, ele superou De Arrascaeta, do Flamengo, e agora soma 11 gols na competição.