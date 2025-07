Nem a Recopa Gaúcha ajudou Cristaldo

Cristaldo tem apenas dois gols na temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

É nítido que Mano Menezes quer recuperar o futebol de Cristaldo. Um dos principais jogadores do Grêmio nos últimos dois anos, sendo vice-artilheiro em 2023 (atrás apenas de Suárez) e goleador em 2024, o argentino vive má fase. E até uma disputa de Recopa Gaúcha, contra um adversário de Série D do Brasileirão, acabou marcando negativamente o desempenho do meia.

Arezo foi derrubado na área na reta final do primeiro tempo. O árbitro não teve dúvida ao marcar o pênalti, assim como Cristaldo que foi confiante com a bola para fazer a cobrança. O chute foi forte, mas incrivelmente o goleiro Fábio Rampi conseguiu uma grande defesa.

Os últimos gols de Cristaldo pelo Grêmio foram na goleada por 5 a 0 sobre o São Luiz. Ele marcou duas vezes na partida. E, desde então, o camisa 10 engatou 23 partidas consecutivas sem balançar as redes. No total, são 1.230 minutos, mais de 20 horas de seca.

Fica a dúvida sobre a presença do argentino no time titular de Mano Menezes. Com a chegada de Alex Santana, aparece mais uma opção de meio-campo. Tendo Dodi em boa fase, abre-se a possibilidade para outros nomes atuarem na posição, a começar por Villasanti, mas também lembrando de Edenilson e Monsalve.

Números de Cristaldo em 2025

25 jogos

2 gols

2 assistências