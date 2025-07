Grêmio mantém escrita em decisões na Arena: venceu todas

Se a competição tinha pouca relevância para o contexto do Grêmio , o time de Mano Menezes, pelo menos, manteve a escrita nas decisões disputadas na Arena. O Tricolor jamais perdeu. E hoje foi a vez de superar o São José-RS para conquistar a Recopa Gaúcha.

O retrospecto impecável parece que não dialoga com a relação atual do Grêmio com a gestão da Arena. Se há evidentes problemas, que acabam impactando principalmente o torcedor, os números da equipe em casa são muito positivos.