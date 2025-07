As únicas vezes que o Grêmio reverteu um 2 a 0 no mata-mata

No Peru, Grêmio, de Alysson, perdeu por 2 a 0. ERNESTO BENAVIDES / AFP

A desvantagem do Grêmio na repescagem da Sul-Americana é bastante expressiva. Na Arena, precisará de uma vitória por dois gols para forçar os pênaltis. Agora, se quiser evitar as penalidades, só um resultado por pelo menos três gols de diferença dá a classificação ao Tricolor no tempo normal. Mas quando o clube conseguiu isto?

O Grêmio é conhecido como "copero" por suas grandes conquistadas nos torneios eliminatórios, ou seja, nas copas. Afinal, são três títulos de Libertadores e cinco de Copa do Brasil, por exemplo. No entanto, as famosas remontadas são artigos raros quando o placar é adverso.

Somente em três mata-matas na história recente tiveram a remontada do Grêmio, curiosamente duas delas com Mano Menezes. Na temporada de 2007, perdeu para o Caxias por 3 a 0 na partida de ida, mas conseguiu golear por 4 a 0 no Olímpico para chegar à final do Gauchão.

No mesmo ano, pelas quartas de final da Libertadores, a equipe gremista perdeu para o Defensor Sporting por 2 a 0, em Montevidéu. Devolveu o mesmo placar no Olímpico e alcançou a classificação nos pênaltis.

A terceira ocorreu justamente no último título brasileiro do Grêmio. Após ser derrotado por 2 a 0 no estádio Canindé, Paulo Nunes e Ailton marcaram os gols da vitória em Porto Alegre, o que garantiu a conquista do Brasileirão.