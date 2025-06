Quantas vezes o Inter esteve no Z-4 nos últimos anos

Inter tem apenas duas vitórias no Brasileirão até aqui.

O novo tropeço do Inter, aliado a resultados paralelos, confirmou que o time de Roger Machado passa a ser um dos quatro da zona de rebaixamento. A campanha aquém no Brasileirão explica a situação colorada e f az o torcedor reviver um fato que não acontecia há três anos .

A última vez que o Inter esteve efetivamente na zona de rebaixamento foi na rodada inaugural do Brasileirão de 2022. Na ocasião, com Alexander Medina como técnico, o time curiosamente também perdeu para o Atlético-MG, em Belo Horizonte , e ocupou o Z-4.

Nem os jogos adiados pela CBF em função do Mundial de Clubes servem como desculpa para o Inter estar nessa situação: Palmeiras x Juventude, Sport x Flamengo, Fluminense x Ceará e Botafogo x Mirassol. Pelo contrário, uma vitória do Juventude faria a equipe colorada cair mais uma posição.

