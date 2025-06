Quando o Inter teve uma arrancada tão ruim no Brasileirão

Alan Patrick pouco fez na derrota para o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

A cara do Inter nas copas não é a mesma no Campeonato Brasileiro. As vagas às oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil foram garantidas com muitos méritos, mas o time sofre na competição de pontos corridos. Em 11 rodadas até aqui, a distância da zona de rebaixamento é mínima.

O Inter foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, no Beira-Rio, resultado que o deixou na 14ª colocação na tabela com 11 pontos. Está um ponto acima do Z-4 e curiosamente, para efeitos de comparação, já está a quatro do rival Grêmio, que outrora definhava no campeonato.

O último time do Inter a ter uma arrancada tão ruim no Brasileirão foi visto na edição de 2021. Aquela campanha iniciada pelo técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez (e que depois foi completada pelo uruguaio Diego Aguirre) teve praticamente os mesmos números. A diferença é que, em 11 rodadas, a equipe ocupava o 15º lugar.

Agora, o time de Roger Machado descansa durante a data Fifa antes de fazer o confronto diante do Atlético-MG no dia 12 de junho, em Belo Horizonte. Depois disto, aí sim, vem a parada do calendário brasileiro por conta do Mundial de Clubes da Fifa. Ou seja, existe chance de o Inter ficar este período sem jogos dentro da zona de rebaixamento.

Campanha do Inter no Brasileirão 2021 (11 rodadas)

11 pontos

2 vitórias

5 empates

4 derrotas

10 gols marcados

16 gols sofridos

33,3% de aproveitamento

Campanha do Inter no Brasileirão 2025 (11 rodadas)