O desafio de Ancelotti com os números de Vinicius Júnior na Seleção Brasileira

Vinicius Júnior tem apenas seis gols pelo Brasil. Rodrigo BUENDIA / AFP

Já deu para perceber que Carlo Ancelotti terá bastante trabalho nesse trabalho com a Seleção Brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. O empate sem gols com o Equador foi com o mesmo futebol pragmático que vinha sendo apresentado nos últimos anos.

Se a defesa não correu riscos, o ataque produziu pouco. E aqui destaque-se negativamente mais um jogo apagado de Vinicius Júnior. É de se espantar perceber que o melhor jogador do mundo de acordo com a Fifa em 2024, tem apenas seis gols marcados pela Seleção Brasileira.

Espera-se decisão de um atleta decisivo, principalmente de um profissional que brilha tanto no Real Madrid. Curiosamente foi com Carlo Ancelotti que Vinicius Júnior chegou ao seu auge na carreira, com gols em duas finais de Liga dos Campeões da Europa.

Agora trata-se de um grande desafio para o italiano nessa sua passagem como técnico do Brasil: fazer o atleta de clube ser o mesmo da seleção. Atacantes contestados como Richarlison e Gabriel Jesus têm mais do que o dobro de gols de Vinicius Júnior. O primeiro balançou as redes 20 vezes. O segundo fez 19 gols.

Os gols dele pela Seleção Brasileira foram contra Chile e Coreia do Sul (2022), Guiné (2023), Paraguai (duas vezes, em 2024) e Colômbia (2025).

Números de Vinicius Júnior na Seleção Brasileira