Público de Grêmio x Luqueño entra no ranking dos piores da Arena

Os indícios de um péssimo público na Arena para a partida entre Grêmio e Sportivo Luqueño, do Paraguai , viraram realidade com os números divulgados pelo estádio. Menos de 6 mil pessoas acompanharam o fechamento da fase de grupos da Sul-Americana.

No total, exatos 5.462 espectadores viram o jogo do Grêmio que definiu a vida gremista: passou no segundo lugar do grupo e vai disputar a repescagem da Sul-Americana. O número de pagantes foi de 5.366 e a renda de R$ 179.864,00. Este é o quinto pior público da história da Arena.