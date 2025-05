Os empates superaram as vitórias no Grêmio de 2025

Grêmio, de Jemerson, já fez 28 jogos em 2025. Duda Fortes / Agencia RBS

A mediocridade do desempenho do Grêmio em campo encontrou-se com as estatísticas. O time poussi menos de 50% de aproveitamento de 2025, fato consolidado após mais um empate na Arena. Desta vez, diante do Godoy Cruz pela Sul-Americana, resultado que praticamente empurra o Tricolor para os playoffs da competição.

O Grêmio de 2025 empatou mais do que venceu. No total, são 10 vitórias e 11 empates, além de sete derrotas em quatro meses de temporada. O rendimento é de 48%.

O retrospecto atual, sob comando de Mano Menezes, fica ainda mais recheado de empates. Se é verdade que a equipe está perdendo menos, as vitórias também são escassas. Com o treinador, venceu apenas uma (1 a 0 no Santos) e perdeu somente uma (3 a 2 para o CSA).

O cenário atual do Grêmio precisa ser mudado. A começar pela direção, na busca por reforços e pela reformulação do grupo, mas também na conta de Mano Menezes e Felipão. O trabalho de campo também precisa aparecer para o clube evitar fracassos e sonhar com glórias.

Números do Grêmio em 2025