O valor da premiação que o Inter embolsou com a vaga às oitavas de final

Anthoni comemorando a classificação do Inter. SILVIO AVILA / AFP

Os mais de 30 mil torcedores vibraram com a vitória de virada do Inter contra o Bahia no Beira-Rio, visto que vieram a vaga às oitavas de final e a liderança no grupo da Libertadores. Poucos sabem que, além do resultado de campo, o clube ainda embolsou uma boa quantia em dinheiro como premiação.

A classificação colorada valeu US$ 1,25 milhão aos cofres do Beira-Rio, o que representa cerca de R$ 7,1 milhões na cotação atual do dólar. Além disso, vale lembrar que a vitória na fase de grupos também dá dinheiro: US$ 330 mil (R$ 1,8 milhão aproximadamente).

O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Libertadores está marcado para segunda-feira (2). As datas dos confrontos estão previstas para 13 e 20 de agosto. A entidade promete ao campeão da Libertadores uma premiação de US$ 24 milhões (cerca de R$ 136 milhões).