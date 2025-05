O baixíssimo aproveitamento do Grêmio contra os times da Série A

O pênalti polêmico para o São Paulo não invalida o fato de que o Grêmio sucumbe no Brasileirão. Afinal, está na zona de rebaixamento após a derrota no Morumbi . Os números de 2025 são preocupantes quando o Tricolor enfrentou adversários da elite do futebol brasileiro.

O Grêmio tem apenas três vitórias nessa pesquisa. No Gauchão, superou o Juventude por 2 a 1 pela partida de ida da semifinal. Já no Brasileirão, levou a melhor sobre Santos (1 a 0) e Atlético-MG (2 a 1). Curiosamente, todas elas ocorreram na Arena.

O próximo compromisso é contra um time de Série C. Na terça-feira (20), o Grêmio precisará vencer por dois gols para evitar as penalidades e se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. No Brasileirão, o adversário será o Bahia no outro domingo (25).