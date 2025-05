Em menos de seis meses, Alan Patrick já alcança o duplo-duplo no Inter

Alan Patrick em ação pelo Inter na Copa do Brasil. Ricardo Duarte / Flickr do Sport Club Internacional

Se Alan Patrick será chamado por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, isto não sabemos e acredito mesmo que não seja uma tendência. Mas a temporada do meia do Inter precisa ser destacada. Mesmo tendo perdido um pênalti, ele foi decisivo contra o Maracanã, na classificação colorada na Copa do Brasil, e alcançou o tão valorizado duplo-duplo em 2025.

Além do gol de falta, Alan Patrick deu um passe açucarado para o gol de Wesley na partida em Florianópolis. Era a assistência que faltava para o garçom colorado chegar a uma dezena nesta estatística no ano. Agora o já artilheiro colorado, com 11 gols, soma 10 passes para gols de companheiros.

O chamado duplo-duplo trata-se de uma expressão originada do basquete que acontece quando um jogador chega a dois dígitos (10 ou mais) em duas estatísticas diferentes. No futebol brasileiro, isso não é corriqueiro, ainda mais falando de gols e assistências, que são dados decisivos em um jogo.

O primeiro da Série A

Por exemplo, em todo o ano de 2024, nenhum jogador do Inter alcançou o duplo-duplo. O último colorado havia sido exatamente Alan Patrick em 2023 (16 gols e 10 assistências). Ao lado dele, outro meia do time que conseguiu isto foi Maurício.

Segundo o site Sofascore, especializado em estatísticas no futebol brasileiro, Alan Patrick foi o primeiro jogador dentre os clubes da Série A do Brasileirão a atingir o duplo-duplo. De qualquer forma, Yuri Alberto, do Corinthians, é o maior goleador do país (13 gols), e Arias, do Fluminense, o maior garçom (11 assistências).

Alan Patrick em 2025