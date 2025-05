Braithwaite supera Barrios em ranking no Grêmio

O pênalti pode ter sido polêmico, e o comentarista da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos foi peremptório ao afirmar que não deveria ser marcado , porém o gol de Martin Braithwaite ganha destaque não só pela vitória diante do Bahia, na Arena. O dinamarquês superou um centroavante estrangeiro histórico do clube neste quesito.

Braithwaite encerrou uma seca de cinco partidas sem marcar. Aliás, ainda não havia feito gol no mês de maio. Pois ele, que é goleador do Grêmio na temporada, cobrou o pênalti com firmeza e tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão.