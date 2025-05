As eliminações do Grêmio na Arena; veja a lista

Grêmio não conseguiu fazer gols no CSA Renan Mattos / Agencia RBS

Os poucos mais de 13 mil torcedores que foram à Arena vaiaram, xingaram e protestaram com mais uma fracasso desse Grêmio de 2025. O empate sem gols com o CSA confirmou a eliminação do time na Copa do Brasil, justamente em sua casa e diante de sua torcida.

Fazia quase quatro anos que o Grêmio não sofria uma eliminação na Arena. A última havia sido nas oitavas de final da Sul-Americana. Na oportunidade, o time era comandado por Felipão, hoje coordenador técnico do clube, e perdeu para a LDU por 2 a 1, sendo que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. O gol fora garantiu o avanço dos equatorianos.

Desde que a Arena foi inaugurada, essa foi a oitava eliminação do Grêmio dentro de casa. Além do CSA, também caiu na Copa do Brasil para o Athletico-PR, na edição de 2013, e para o Fluminense, em 2015.

Quis o insano calendário que o Grêmio continue em Porto Alegre para seus próximos jogos. Enfrenta o Bahia no domingo (25), pelo Brasileirão, e encara o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira (29). Ambos as partidas na Arena.

Eliminações do Grêmio na Arena (2012-2025)