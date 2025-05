A marca atingida por Ricardo Mathias que só Alexandre Pato supera

Ricardo Mathias fez seu primeiro jogo como titular do Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A escolha de Roger Machado não poderia ser mais abençoada nessa quinta-feira (15), no Uruguai. Optar por Ricardo Mathias no comando de ataque permitiu que o garoto de 18 anos abrisse os caminhos da vitória colorada contra o Nacional, a qual deixou o clube em ótimas condições para avançar na Libertadores.

Pois o jovem Ricardo Mathias conseguiu algo que é raro na história do Inter na Libertadores. Ele, que completa 19 anos no mês de julho, começou seu primeiro jogo como titular e balançou as redes. Apenas Alexandre Pato, com menos idade, fez o mesmo.

Pato anotou seu gol contra o Emelec, do Equador, na estreia do Inter no Beira-Rio pela Libertadores 2007. A joia colorada, que vinha de um título mundial inédito, tinha apenas 17 anos.

Com as ausências de Enner Valencia e Rafael Borré, sem contar o baixo rendimento dos centroavantes estrangeiros e badalados do Inter, Roger Machado pode ter encontrado em Ricardo Mathias um ótima alternativa para o restante da temporada.

Mais jovens a fazer gol pelo Inter na Libertadores

(1976-2025)