Todas as marcas de Alan Patrick com seu hat-trick no Beira-Rio

Alan Patrick tem contrato até o fim de 2026 com o Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

O show particular apresentado por Alan Patrick na vitória do Inter sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, colocou o time na liderança do grupo na Libertadores. Seus três gols na mesma partida não são algo comum na vida colorada, e as marcas alcançadas por ele comprovam isto.

A coluna precisa registrar aqui as estatísticas de Alan Patrick na noite desse 10 de abril de 2025. A começar pelo fato de que um jogador do Inter não conseguia anotar o chamado "hat-trick" desde maio de 2022, quando Rodrigo Dourado balançou as redes três vezes na goleada por 5 a 1 sobore o 9 de Octubre, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

E "hat-trick" em Libertadores? Bom, aí é preciso voltar mais no tempo. Na edição de 2012, o Inter aplicou um 5 a 0 contra o The Strongest, da Bolívia. Leandro Damião também conseguiu marcar três gols naquele jogo.

Pois falar de Damião oportuniza a escrever sobre outra estatística de Alan Patrick: a lista histórica de artilheiros do Inter na Libertadores. Desde 1976, quando o clube disputou a competição pela primeira vez, o centroavante marcou 11 gols e é o líder do ranking. O atual camisa 10 agora soma oito gols e aparece no segundo lugar.

Por fim, o Beira-Rio mais uma vez viu o brilho de Alan Patrick. Desde que o estádio foi reformado e reinaugurado em 2014, o meia balançou as redes 28 vezes, igualando o número de D'Alessandro. Somente um jogador fez mais gols no estádio do que eles: Edenilson (35).

Números de Alan Patrick pelo Inter:

202 jogos

47 gols

31 assistências

28 gols no novo Beira-Rio

7 gols na temporada 2025

8 gols pelo clube em Libertadores